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Ф'юрі: Не поважаю Усика і не вважаю його хорошим боксером

Вчора 22:39 216 0
Ф'юрі: Не поважаю Усика і не вважаю його хорошим боксером
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSport.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) не бачить загрози з боку володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я міг би перемогти Усика після тижня тренувань. Оскільки він крузер, то мої кулаки пройдуть прямо крізь нього.

Коли Усик був любителем і смоктав груди своєї матері, я був чемпіоном Великобританії у важкій вазі. У аматорах він боксував у вазі 75 кілограмів. Тому я називаю його середньоваговиком.

Я ніколи не казав, що це буде легка робота. Але ці розмови про легенду P4P -  нісенітниця, я не даю йому високу оцінку. Я не поважаю Усика і не вважаю його хорошим бійцем", - сказав Ф'юрі.

Раніше промоутер Ф'юрі назвав боксерів, які переможуть Усика.

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