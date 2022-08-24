Ф'юрі: Не поважаю Усика і не вважаю його хорошим боксером

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) не бачить загрози з боку володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я міг би перемогти Усика після тижня тренувань. Оскільки він крузер, то мої кулаки пройдуть прямо крізь нього.

Коли Усик був любителем і смоктав груди своєї матері, я був чемпіоном Великобританії у важкій вазі. У аматорах він боксував у вазі 75 кілограмів. Тому я називаю його середньоваговиком.

Я ніколи не казав, що це буде легка робота. Але ці розмови про легенду P4P - нісенітниця, я не даю йому високу оцінку. Я не поважаю Усика і не вважаю його хорошим бійцем", - сказав Ф'юрі.