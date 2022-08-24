Промоутер Ф'юрі назвав боксерів, які переможуть Усика

Чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 KO) не зможе перемогти британських боксерів - Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) та Джо Джойса (13-0, 12 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports.

"Ф'юрі переможе Усика, якщо буде собою. Я дивився бій з Джошуа, і мені сподобався Усик. Мені сподобалося, що він зробив, але я відчуваю, що дійсно великий суперважкоатлет з міцною щелепою і відмінним воркрейтом побив би його.

Гарний воркрейт має Джо Джойс. У нього дуже міцне підборіддя. Я думаю, що Джойс би завдав Усику багато проблем. Я вважаю, що Тайсон Ф'юрі теж створив би йому величезні проблеми. Я думаю, що вони просто були б для нього занадто великими. У них надто великий арсенал для Усика", - сказав Воррен.