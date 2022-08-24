Воррен: Бій Усик - Ф’юрі буде легко організувати

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) хоче битися проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Чи думаю я, що ми зможемо організувати цей бій? Так, звичайно. Команда Олександра Усика і сам боєць одразу після поєдинку з Ентоні Джошуа сказали, що цього хочуть. Я також знаю, що Тайсон хоче цього бою. І ми з Бобом Арумом цього хочемо, тож не бачу жодних проблем. Це буде легко організувати. Просто потрібно вирішувати питання щодо фінансової складової.

Від обох боксерів будуть великі вимоги, і це правильно. Тому що це унікальна подія. Це найбільший бій у надважкій вазі з часів Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера. Це величезна битва, тому що обидва хлопці непереможні і всі титули стоять на кону. У багатьох людей розділилася думка про переможця, і це здорово", - розповів Воррен.