Реванш Хейні - Камбосос відбудеться жовтні

Поєдинок відбудеться в Австралії

Джерело - Чемпіон.

Бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Девіном Хейні (28-0, 15 КО) і ексчемпіоном Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО) відбудеться у жовтні.

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank.

Другий поєдинок відбудеться 15 жовтня на Rod Laver Arena у Мельбурні, Австралія.

Перший бій відбувся у червні в Мельбурні, тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Хейні.