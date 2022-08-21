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Арум: Влаштувати бій Усик - Ф’юрі буде нескладно

Сьогодні 19:46 166 0
Британський промоутер готовий організувати бій Усик - Ф'юрі
Арум: Влаштувати бій Усик - Ф’юрі буде нескладно
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - ESPN.

Можливий бій між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) і володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) легко організувати.

Про це розповів відомий промоутер Боб Арум.

"Влаштувати бій буде нескладно. Я поговорив з Егісом Клімасом, щоб привітати його. Ми повинні зустрітися та обговорити це разом. Питання лише у тому, де провести бій", - сказав Арум.

Також Арум заявив, що гонорар у цьому поєдинку має бути розділений 50 на 50.

Раніше Льюїкс закликав Усика та Ф'юрі побитися за звання абсолютного чемпіона світу.

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