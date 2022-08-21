Джерело - ESPN.
Можливий бій між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) і володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) легко організувати.
Про це розповів відомий промоутер Боб Арум.
"Влаштувати бій буде нескладно. Я поговорив з Егісом Клімасом, щоб привітати його. Ми повинні зустрітися та обговорити це разом. Питання лише у тому, де провести бій", - сказав Арум.
Також Арум заявив, що гонорар у цьому поєдинку має бути розділений 50 на 50.
Раніше Льюїкс закликав Усика та Ф'юрі побитися за звання абсолютного чемпіона світу.