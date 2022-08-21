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Льюїкс закликав Усика та Ф'юрі побитися за звання абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 16:37 519 0
Колишній чемпіон світу хоче побачити бій за абсолюта
Льюїкс закликав Усика та Ф'юрі побитися за звання абсолютного чемпіона світу
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Леннокс Льюїс

Джерело - Чемпіон.

Варто провести бій за участі українського чемпіона світу (IBF, WBA, WBO та IBO) Олександра Усика та чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Пр оце заявив легендарний британець Леннокс Льюїс.

"Гей, хлопці, ми можемо нарешті дати фанатам бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі? 19 років - це великий термін і фанати заслуговують на це. Давайте зробимо це!", - написав Льюїс.

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