Льюїкс закликав Усика та Ф'юрі побитися за звання абсолютного чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.
Варто провести бій за участі українського чемпіона світу (IBF, WBA, WBO та IBO) Олександра Усика та чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.
Пр оце заявив легендарний британець Леннокс Льюїс.
"Гей, хлопці, ми можемо нарешті дати фанатам бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі? 19 років - це великий термін і фанати заслуговують на це. Давайте зробимо це!", - написав Льюїс.
Hey @Tyson_Fury & @usykaa Can we finally give the fans an UNDISPUTED HW Championship fight? 19 years is a long time and fans deserve it! 👊🏾💥 Let’s get it cracking!— Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) August 21, 2022