Льюїкс закликав Усика та Ф'юрі побитися за звання абсолютного чемпіона світу

Варто провести бій за участі українського чемпіона світу (IBF, WBA, WBO та IBO) Олександра Усика та чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Пр оце заявив легендарний британець Леннокс Льюїс.

"Гей, хлопці, ми можемо нарешті дати фанатам бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі? 19 років - це великий термін і фанати заслуговують на це. Давайте зробимо це!", - написав Льюїс.