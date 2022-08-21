Промоутер Едді Гірн не сумнівається, що Ентоні Джошуа не завершить кар'єру після другої поспіль поразки від Олександра Усика.

Про це заявив сам промоутер.

"Джошуа програв роздільним рішенням першому номеру незалежно від ваги. Яке завершення кар'єри? Ентоні бився краще, ніж у першому поєдинку, але складно здолати найкращого боксера у загальному рейтингу.

Усик йде далі, подивимося, що він робитиме. Мабуть, спробує вийти на бій за всі пояси.

А Джошуа потрібен час відпочити, а потім він повернеться. Я хотів би організувати для нього бій у грудні. Є Ділліан Вайт, є Деонтей Вайлдер, є інші ТОП-боксери. Джошуа важко, але він повернеться у ринг", - зазначив Гірн.