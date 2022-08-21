Головне
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 02:07 7710
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:06 49
Лузан виграла другу срібну медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 15:14 205
Збірна України перемогла Кіпр на старті відбору до Євро-2023
Сьогодні 13:39 361
Джошуа - про свою промову після бою з Усиком: Коли ти злий, то робиш дурні речі
Сьогодні 13:09 994
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Сьогодні 11:44 54279
Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті
Сьогодні 10:58 818
Дюплантіс виграв чемпіонат Європи, оновивши рекорд змагань
Сьогодні 09:24 449
Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
Сьогодні 08:54 1075
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Сьогодні 02:58 7426
Прямі трансляції

Гірн: Джошуа не планує йти з боксу

Сьогодні 15:26 191 0
Промоутер розповів про варіанти продовження кар'єри
Гірн: Джошуа не планує йти з боксу
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Boxingnews 24.

Промоутер Едді Гірн не сумнівається, що Ентоні Джошуа не завершить кар'єру після другої поспіль поразки від Олександра Усика.

Про це заявив сам промоутер.

"Джошуа програв роздільним рішенням першому номеру незалежно від ваги. Яке завершення кар'єри? Ентоні бився краще, ніж у першому поєдинку, але складно здолати найкращого боксера у загальному рейтингу.

Усик йде далі, подивимося, що він робитиме. Мабуть, спробує вийти на бій за всі пояси.

А Джошуа потрібен час відпочити, а потім він повернеться. Я хотів би організувати для нього бій у грудні. Є Ділліан Вайт, є Деонтей Вайлдер, є інші ТОП-боксери. Джошуа важко, але він повернеться у ринг", - зазначив Гірн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 42630
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 102793
Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу 15334
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою 54279
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 28110 2
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО 39853
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16961 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8802 6
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19983
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4152
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 18073
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 91164 1