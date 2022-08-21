Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) повернувся на ринг і виголосив промову після поразки чемпіону WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) через свою злість.

Про це заявив сам британський боксер.

"Коли ви намагаєтесь говорити від серця, то люди зрозуміють. Це було від мого серця. Я знаю, що я був злий. Не на когось іншого, тільки на себе.

Коли ти злий, то робиш дурні речі. Але зараз я розумію, наскільки це лайняна ідея. Було дуже складно зібрати думки до купи. Я намагався це зробити. Ви ніколи мене не зламаєте. Потрібно бути сильним, щоб вас не зламали.

Сьогодні моя броня трохи надломилась, бо я програв. Я був засмучений. Я говорив, звідки це прийшло. Я змінився завдяки боксу і це змогло перевернути моє життя. Давайте не забувати, що чемпіон Олександр Усик продемонстрував феноменальний виступ, тож йому потрібно віддати належне.

Не можу згадати, що говорив тоді на рингу. Мною в той момент керувала пристрасть. Я хочу йому подякувати за участь у цьому феноменальному історичному поєдинку. Я дуже засмучений", - сказав Джошуа.