Головне
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 02:07 7201
Збірна України перемогла Кіпр на старті відбору до Євро-2023
Сьогодні 13:39 50
Джошуа - про свою промову після бою з Усиком: Коли ти злий, то робиш дурні речі
Сьогодні 13:09 301
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Сьогодні 11:44 52674
Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті
Сьогодні 10:58 372
Дюплантіс виграв чемпіонат Європи, оновивши рекорд змагань
Сьогодні 09:24 322
Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
Сьогодні 08:54 602
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Сьогодні 02:58 6522
Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 02:55 7919
Усик: Або Ф'юрі, або завершення кар'єри
Сьогодні 02:31 1240
Прямі трансляції

Джошуа - про свою промову після бою з Усиком: Коли ти злий, то робиш дурні речі

Сьогодні 13:09 301 0
Британець прокоментував свою ганебну промову після бою
Джошуа - про свою промову після бою з Усиком: Коли ти злий, то робиш дурні речі
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) повернувся на ринг і виголосив промову після поразки чемпіону WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) через свою злість.

Про це заявив сам британський боксер.

"Коли ви намагаєтесь говорити від серця, то люди зрозуміють. Це було від мого серця. Я знаю, що я був злий. Не на когось іншого, тільки на себе.

Коли ти злий, то робиш дурні речі. Але зараз я розумію, наскільки це лайняна ідея. Було дуже складно зібрати думки до купи. Я намагався це зробити. Ви ніколи мене не зламаєте. Потрібно бути сильним, щоб вас не зламали.

Сьогодні моя броня трохи надломилась, бо я програв. Я був засмучений. Я говорив, звідки це прийшло. Я змінився завдяки боксу і це змогло перевернути моє життя. Давайте не забувати, що чемпіон Олександр Усик продемонстрував феноменальний виступ, тож йому потрібно віддати належне.

Не можу згадати, що говорив тоді на рингу. Мною в той момент керувала пристрасть. Я хочу йому подякувати за участь у цьому феноменальному історичному поєдинку. Я дуже засмучений", - сказав Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику 8420
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу 14517
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою 52674
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 27310 2
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО 36932
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 100964
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 20592
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 205814
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 18045
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16957 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36715
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6044