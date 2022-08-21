Головне
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 02:07 7201
Збірна України перемогла Кіпр на старті відбору до Євро-2023
Сьогодні 13:39 50
Джошуа - про свою промову після бою з Усиком: Коли ти злий, то робиш дурні речі
Сьогодні 13:09 300
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Сьогодні 11:44 52674
Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті
Сьогодні 10:58 372
Дюплантіс виграв чемпіонат Європи, оновивши рекорд змагань
Сьогодні 09:24 321
Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
Сьогодні 08:54 602
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Сьогодні 02:58 6522
Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 02:55 7913
Усик: Або Ф'юрі, або завершення кар'єри
Сьогодні 02:31 1240
Прямі трансляції

Усик: В очах Джошуа я побачив, що він відчув свою перемогу

Сьогодні 12:40 276 0
Українець прокоментував свою перемогу над британцем
Усик: В очах Джошуа я побачив, що він відчув свою перемогу
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Boxingnews 24.

Ентоні Джошуа зумів створити Олександру Усику певні проблеми у 8-му та 9-му раундах, коли завдав йому кілька серйозних ударів.

Про це заявив український боксер.

"Один з рефері віддав перемогу Джошуа - у цьому різниця між двома поєдинками. Щодо моїх емоцій, то я був серйозно стурбований у 9-му раунді. Це було несподівано, і ще в 8-му раунді я побачив в очах Джошуа, що він уже відчув свою перемогу.

Не впевнений на 100%, чи це так, але я побачив перемогу в його очах. Собі я сказав, що не маю права зупинитись. І я радий, що пояси повернуться до України, що Україна перемогла.

Це було дуже важливо для моєї країни, для моєї команди та для мене особисто", - сказав Усик.

За підсумками бою один з суддів несподівано віддав перемогу Джошуа 115-113, за що був розкритикований експертами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 27309 2
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 100963
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО 36929
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику 8420
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою 52674
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу 14517
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13833 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 16989
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 96825
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 89648
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32153
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 14765 25