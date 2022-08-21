Усик: В очах Джошуа я побачив, що він відчув свою перемогу

Ентоні Джошуа зумів створити Олександру Усику певні проблеми у 8-му та 9-му раундах, коли завдав йому кілька серйозних ударів.

Про це заявив український боксер.

"Один з рефері віддав перемогу Джошуа - у цьому різниця між двома поєдинками. Щодо моїх емоцій, то я був серйозно стурбований у 9-му раунді. Це було несподівано, і ще в 8-му раунді я побачив в очах Джошуа, що він уже відчув свою перемогу.

Не впевнений на 100%, чи це так, але я побачив перемогу в його очах. Собі я сказав, що не маю права зупинитись. І я радий, що пояси повернуться до України, що Україна перемогла.

Це було дуже важливо для моєї країни, для моєї команди та для мене особисто", - сказав Усик.