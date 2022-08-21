Фроч: Не сподобалося, що Джошуа кинув пояси на ринг

Колишній чемпіон світу Карл Фроч здивований поведінкою Ентоні Джошуа після бою з Олександром Усиком.

Про це заявив сам Фроч.

"Ентоні взяв мікрофон, вкрав момент Усика. Але не будемо злитися на нього.

Джошуа не сказав нічого такого, що могло б когось образити. Він просто імпровізував. Говорив від серця. Сподіваюся, нікого не образив. Але він вкрав момент Усика, це було трохи дивно. Він був дуже налаштованим на перемогу, але він показав чудовий виступ.

Мені не сподобалося, що він кинув пояси на ринг. Але це був чудовий боксерський поєдинок", - сказав Фроч.