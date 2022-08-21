Чісора: Джошуа засмучений. Справа не в поясах, а у великих грошах

Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) повністю віддався на ринзі з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 КО).

"6-7 раундів пройшли повз. Ми робили все правильно. Джошуа бив по тілу Усика, накинувся на нього.

Джошуа був засмученим. Я б теж таким був. Дуже багато грошей стояло на кону. Справа не в поясах, а в грошах. Але він віддався повністю в ринзі. Він показав чудовий бокс, дуже добре виступив.

Але бокс повинен мінятися. Треба молодші судді.

Хто переможе - Усик чи Ф’юрі? Не знаю. Усика складно списувати, якщо чесно", - сказав Чісора.