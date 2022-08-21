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Черкашин достроково переміг Венегаса у США

Сьогодні 08:39 277 0
Українець здобув перемогу над Венегасом-молодшим
Черкашин достроково переміг Венегаса у США
#Федір Черкашин

Джерело - Чемпіон.

Український проспект Федір Черкашин провів перший у кар'єрі поєдинок у США. У Голлівуді Черкашин, який раніше проводив бої у Польщі, достроково переміг Гілберта Венегаса.

Черкашин із першого раунду взяв поєдинок під свій контроль і до третьої трихвилинки просто знищував суперника. У четвертому раунді Венегас перестав відповідати на удари українця, після чого з його кута в ринг прилетів рушник.

Перемога Федора Черкашина технічним нокаутом ТКО 4.

Нагадаємо Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси.

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