Черкашин достроково переміг Венегаса у США

Українець здобув перемогу над Венегасом-молодшим

Джерело - Чемпіон.

Український проспект Федір Черкашин провів перший у кар'єрі поєдинок у США. У Голлівуді Черкашин, який раніше проводив бої у Польщі, достроково переміг Гілберта Венегаса.

Черкашин із першого раунду взяв поєдинок під свій контроль і до третьої трихвилинки просто знищував суперника. У четвертому раунді Венегас перестав відповідати на удари українця, після чого з його кута в ринг прилетів рушник.

Перемога Федора Черкашина технічним нокаутом ТКО 4.

Нагадаємо Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси.