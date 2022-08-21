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Зеленський - про перемогу Усика: Всі, хто козацького роду, свого не віддадуть

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Президент України прокоментував перемогу Усика над Джошуа
Зеленський - про перемогу Усика: Всі, хто козацького роду, свого не віддадуть
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський у своїй вечірній промові сказав, що "вболіватиме за всіх, хто представляє Україну, сьогодні - за нашого хлопця Олександра Усика.

Після бою Зеленський привітав Усика із перемогою.

"Важка, але така важлива і потрібна перемога. Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть", - зазначив Зеленський.

Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа у поєдинку-реванші, зберігши пояси WBA, WBO та IBF.

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