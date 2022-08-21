Зеленський - про перемогу Усика: Всі, хто козацького роду, свого не віддадуть

Президент України прокоментував перемогу Усика над Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський у своїй вечірній промові сказав, що "вболіватиме за всіх, хто представляє Україну, сьогодні - за нашого хлопця Олександра Усика.

Після бою Зеленський привітав Усика із перемогою.

"Важка, але така важлива і потрібна перемога. Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть", - зазначив Зеленський.

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Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа у поєдинку-реванші, зберігши пояси WBA, WBO та IBF.