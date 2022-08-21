Опубліковано суддівські записки бою Усика з Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Опубліковані суддівські записки бою, в якому чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) роздільним рішенням переміг ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це повідомляє Daily Mail.

Британський суддя Стів Грей віддав перемогу Усику - 115:113, американець Глен Фельдман не побачив переваги українця - 113:115, українець Віктор Фесечко - віддав перемогу своєму співвітчизнику - 116:112.

Нагадаємо Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси.