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Ломаченко: У мене є питання до судді, який віддав перемогу Джошуа

Сьогодні 03:43 287 0
Ломаченко: У мене є питання до судді, який віддав перемогу Джошуа
#Василь Ломаченко, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко незрозумів суддю, який віддав перемогу британцю Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку проти Олександра Усика.

Про це заявив ексчемпіон світу в легкій вазі після бою.

"У мене одне питання. Що це за рахунок – 115-113 для Джошуа? Я не розумію цього суддю. Це був дуже гарний бій. Вони обидва показали свої великі серця, серця воїнів. Чудовий бій. Для українських людей це дуже багато чого означає. Це велика перемога для нашої країни. Хочу побачити Усика з поясом WBC. Не має значення, чи буде це бій з Ф’юрі, чи ні", - сказав Ломаченко.

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів і захистив чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO.

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