Арум планує організувати бій Ломаченко - Хейні

Керівник Top Rank Боб Арум бажає влаштувати поєдинок між Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) та Девіном Хейні (28-0, 15 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Про це повідомляє Майкл Бенсон з talkSPORT.

Організація бою залежить від реваншу американця з Джорджем Камбососом-молодшим, який запланований на 15 жовтня, та результату проміжного поєдинку українця.

Очікується, що Ломаченко повернеться на ринг 29 жовтня, суперник - Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО).

Bob Arum has declared that his goal is to make Devin Haney vs Vasyl Lomachenko for Haney's undisputed lightweight world titles, if Haney beats George Kambosos Jr in their Oct 15th rematch and Loma wins his return bout (reported to be vs Jamaine Ortiz on Oct 29th). [@talkSPORT]