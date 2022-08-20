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Арум планує організувати бій Ломаченко - Хейні

Сьогодні 10:24 267 0
Арум планує організувати бій Ломаченко - Хейні
#Василь Ломаченко, #Боб Арум, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Керівник Top Rank Боб Арум бажає влаштувати поєдинок між Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) та Девіном Хейні (28-0, 15 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Про це повідомляє Майкл Бенсон з talkSPORT.

Організація бою залежить від реваншу американця з Джорджем Камбососом-молодшим, який запланований на 15 жовтня, та результату проміжного поєдинку українця.

Очікується, що Ломаченко повернеться на ринг 29 жовтня, суперник - Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО).

Раніше Ломаченко виїхав з України на підготовку до бою.

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