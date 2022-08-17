Арум: Приємно бачити Ломаченка, який відновив кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) готовий відновити професійну кар'єру.
Про це розповів промоутер Боб Арум.
"Насправді приємно бачити чудового Василя Ломаченка, який повернувся в Сполучені Штати та готовий відновити свою боксерську кар’єру. Усі вболівальники з нетерпінням чекають його першого бою", - написав Арум.
It’s truly great to see the wonderful Vasiliy Lomachenko back in the United States ready to resume his boxing career. All fans eagerly await his first fight back.— Bob Arum (@BobArum) August 17, 2022
Напередодні Ломаченко виїхав з України на підготовку до бою і прокоментував війну з росією.