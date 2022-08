Арум: Приємно бачити Ломаченка, який відновив кар'єру

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) готовий відновити професійну кар'єру.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

It’s truly great to see the wonderful Vasiliy Lomachenko back in the United States ready to resume his boxing career. All fans eagerly await his first fight back.