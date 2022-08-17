Арум: Приємно бачити Ломаченка, який відновив кар'єру

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) готовий відновити професійну кар'єру.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Насправді приємно бачити чудового Василя Ломаченка, який повернувся в Сполучені Штати та готовий відновити свою боксерську кар’єру. Усі вболівальники з нетерпінням чекають його першого бою", - написав Арум.