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Арум: Приємно бачити Ломаченка, який відновив кар'єру

Сьогодні 11:17 382 1
Українець прибув у США на підготовку до наступного бою
Арум: Приємно бачити Ломаченка, який відновив кар'єру
#Василь Ломаченко, #Боб Арум

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) готовий відновити професійну кар'єру.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Насправді приємно бачити чудового Василя Ломаченка, який повернувся в Сполучені Штати та готовий відновити свою боксерську кар’єру. Усі вболівальники з нетерпінням чекають його першого бою", - написав Арум.

Напередодні Ломаченко виїхав з України на підготовку до бою і прокоментував війну з росією.

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