Промоутер назвав бій, заради якого Ф’юрі повернеться на ринг

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі може повернутися в ринг після реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Про це розповів співпромоутер зіркового британського суперважковаговика Ф'юрі Френк Воррен.

"Якщо Ф'юрі хоче закінчити кар'єру, то це його право. Знаєте, минулого тижня Тайсон хотів битися і говорив про поєдинок, але зараз все вже інакше. У такому разі ми повинні ухвалити рішення Ф'юрі. У мене було кілька розмов з ним, так він сказав, що важить стільки ж, скільки перед боєм з Ділліаном Вайтом - ось наскільки старанно тренується Тайсон.

Він розчарований, але 20 серпня відбудеться бій, до якого буде прикута вся увага. Хто б не переміг у ньому, всі захочуть побачити поєдинок переможця з Ф'юрі. Якщо Тайсон захоче зробити це, то зробить. Якщо ні, то ні", - сказав Воррен.