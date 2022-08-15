Головне
Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023
Сьогодні 11:40 956
Скелелаз Болдирєв здобув друге золото України на ЧЄ-2022
Сьогодні 19:13 6
Збірна України з артистичного плавання завоювала восьме золото на ЧЄ-2022
Сьогодні 17:15 211
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України
Сьогодні 15:36 23940
Збірна України здобула срібло командної першості на Чемпіонаті Європи
Сьогодні 15:23 324
Усик: Джошуа – сильний хлопець, але у мене є свої секрети
Сьогодні 13:52 390
Призначено арбітрів на матч Динамо - Бенфіка
Сьогодні 13:48 675
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10
Сьогодні 11:33 235046
Українці у складі Team Spirit виграли мейджор з Dota 2
Сьогодні 09:46 277 2
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 09:43 2272
Прямі трансляції

Промоутер назвав бій, заради якого Ф’юрі повернеться на ринг

Сьогодні 18:52 118 0
Френк Воррен прокоментував заяву Тайсона Ф’юрі про завершення кар'єри.
Промоутер назвав бій, заради якого Ф’юрі повернеться на ринг
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі може повернутися в ринг після реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Про це розповів співпромоутер зіркового британського суперважковаговика Ф'юрі Френк Воррен.

"Якщо Ф'юрі хоче закінчити кар'єру, то це його право. Знаєте, минулого тижня Тайсон хотів битися і говорив про поєдинок, але зараз все вже інакше. У такому разі ми повинні ухвалити рішення Ф'юрі. У мене було кілька розмов з ним, так він сказав, що важить стільки ж, скільки перед боєм з Ділліаном Вайтом - ось наскільки старанно тренується Тайсон.

Він розчарований, але 20 серпня відбудеться бій, до якого буде прикута вся увага. Хто б не переміг у ньому, всі захочуть побачити поєдинок переможця з Ф'юрі. Якщо Тайсон захоче зробити це, то зробить. Якщо ні, то ні", - сказав Воррен.

Раніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 235046
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 6029
Мотиватор Зінченко: українець не хоче програвати та заводить партнерів по Арсеналу Мотиватор Зінченко: українець не хоче програвати та заводить партнерів по Арсеналу 3082 4
Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз 3933
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу 6194
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України 23940
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25380
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 219002 3
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31972
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5480
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1109
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16994