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Красюк: Берінчик скоро проведе бій за титул чемпіона світу

Вчора 23:26 136 0
Красюк поділився подальшими планами українського легковаговика
Красюк: Берінчик скоро проведе бій за титул чемпіона світу
#Олександр Красюк, #Денис Берінчик

Джерело - sport.24tv.ua.

WBO буде змушена оголосити поєдинок Дениса Берінчика за титул чемпіона світу.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Що бій проти Менді дасть Берінчику? Цей бій грає декілька ключових ролей для кар’єри Берінчика. По-перше, пауза, яка виникла через війну.

По-друге, титул чемпіона Європи, яким ще не володів Денис у професіоналах.

По-третє, міжнародний ринок. І, по-четверте, все-таки Іван Менді дуже досвідчений боксер. Він серйозний тест для Берінчика і таким поєдинком можна гарно заявити про себе.

Крім титулу чемпіона Європи, на кону стоятиме титул WBO International, яким володіє Берінчик.

Не варто забувати, що Берінчик перебуває на другій позиції в рейтингу WBO.

Так чи інакше WBO буде змушена оголосити поєдинок Берінчика за титул чемпіона світу.

Чи з позиції офіційного претендента, чи з позиції претендента на вакантний титул.

Значення немає, адже в разі успішного виступу Берінчик точно битиметься за звання чемпіона світу", - сказав Красюк.

Раніше Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик (19-0, 13 КО) чимало допомагає Україні.

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