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Усик не виключає бій з Канело

Сьогодні 13:48 304 0
Усик прокоментував бій з Канело
Усик не виключає бій з Канело
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий битися з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО), який може відбутись у важкій вазі.

Про це розповів сам боксер. 

"Щоб битися з Канело Альваресом, мені довелося б скинути 12 кг. Це буде дивний бій.

Я думаю, що спочатку мені потрібно зробити те, що я задумав у суперважкій вазі, а потім, можливо, влаштувати такий бій.

Але бій з Канело Альваресом потенційно пов'язаний з великими грошима, тому я не виключаю, що це станеться", - сказав Усик.

Раніше Усик прокоментував бій з Ф’юрі.

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