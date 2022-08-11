Усик не виключає бій з Канело

Усик прокоментував бій з Канело

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий битися з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО), який може відбутись у важкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Щоб битися з Канело Альваресом, мені довелося б скинути 12 кг. Це буде дивний бій. Я думаю, що спочатку мені потрібно зробити те, що я задумав у суперважкій вазі, а потім, можливо, влаштувати такий бій. Але бій з Канело Альваресом потенційно пов'язаний з великими грошима, тому я не виключаю, що це станеться", - сказав Усик.

Раніше Усик прокоментував бій з Ф’юрі.