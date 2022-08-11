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Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа

Сьогодні 13:41 9644 0
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, IBF та WBO Олександр Усик 20 серпня знов вийде в ринг у рамках матчу-реваншу проти Ентоні Джошуа. В Україні обов’язково буде ТВ-трансляція цього мегафайту. А хтось з українців буде підтримувати Олександра на місці події в Джидді (Саудовська Аравія). 

Якщо минулого року в Лондоні під час першого боя Усика з Джошуа на 62-тисячній арені Tottenham Hotspur Stadium за Сашка вболівало близько тисячі українців, більшість з яких представляли нашу діаспору у Великій Британії, то в Джидді ми не можемо розраховувати на ідентичні показники - зізнався Чемпіону куратор фан-тура Максим Розенко. - Але у будь-якому разі Олександр не залишиться без нашої підтримки. Невеликі, але згуртовані групи українців прилетять з Польщі, Німеччині, Франції, Угорщини, Румунії, Чехії, Словаччини, Швейцарії, Австрії, Великої Британії, США та Канади. Також до Джидди прибудуть і фани з України - ті, які мають можливість виїжджати за кордон. В Саудівської Аравії у нас є невеличка діаспора, яка теж збирається на бій. Більш чисельна українська діаспора в ОАЕ, і вони також збираються підтримувати Усика з місця події. Всього в Джидді очікуємо близько 200 українців. 

Читати також: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Джидді!

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