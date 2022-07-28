Підтримай Усика в бою з Джошуа в Джідде!

Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Джерело - Чемпіон.

Візова підтримка та допомога в придбанні квитків.

Чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, IBF та WBO Олександр Усик 20 серпня знов вийде в ринг у рамках матчу-реваншу проти Ентоні Джошуа. Ми пам’ятаємо яскраві емоції після минулорічної перемоги українця над британцем в Лондоні.

Закликаємо всіх, у кого є можливість, підтримати нашого чемпіона в Джідде (Саудівська Аравія). Допомагаємо з придбанням квитків та візовою підтримкою, по запиту - з авіа та готелем.

Довідки: +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, Максим Розенко

P.S.Ми не займаємося оформленням дозволів на виїзд з України для військовозобов'язаних, тож прохання не турбувати з цього приводу.

