Британський надважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) хоче провести бій з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Думаю, це чудовий поєдинок. Як на мене, стилі роблять бої, і це був чудовий бій.

Я хотів би помститися йому за поразку. Я вважаю, що тоді у нас був близький бій. Думаю, тепер він теж буде близьким", - сказав Джойс.