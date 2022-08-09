Джерело - tribuna.com.
Британський надважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) хоче провести бій з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Думаю, це чудовий поєдинок. Як на мене, стилі роблять бої, і це був чудовий бій.
Я хотів би помститися йому за поразку. Я вважаю, що тоді у нас був близький бій. Думаю, тепер він теж буде близьким", - сказав Джойс.
Усик і Джойс у 2013 році провели бій в рамках напівпрофесійної серії боксу WSB, тоді Олександр здобув перемогу рішенням суддів.
Раніше Джойс спрогнозував переможця реваншу Усик - Джошуа.