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Джойс: Я хотів би помститися Усику за поразку

Сьогодні 11:55 348 0
Джойс готовий битися з Усиком
Джойс: Я хотів би помститися Усику за поразку
#Олександр Усик, #Джо Джойс

Джерело - tribuna.com.

Британський надважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) хоче провести бій з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Думаю, це чудовий поєдинок. Як на мене, стилі роблять бої, і це був чудовий бій.

Я хотів би помститися йому за поразку. Я вважаю, що тоді у нас був близький бій. Думаю, тепер він теж буде близьким", - сказав Джойс.

Усик і Джойс у 2013 році провели бій в рамках напівпрофесійної серії боксу WSB, тоді Олександр здобув перемогу рішенням суддів.

Раніше Джойс спрогнозував переможця реваншу Усик - Джошуа.

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