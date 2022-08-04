Редкач анонсував повернення на ринг

Іван Редкач готується до нового бою

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) анонсував повернення в ринг.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

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"Я дуже радий оголосити, що незабаром повернуся, мої тренери допоможуть мені повернутися на вершину", - написав Редкач.

Редкач останній бій провів у квітні 2021-го, тоді він технічним нокаутом програв Реджису Прогрейсу.

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