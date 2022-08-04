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Редкач анонсував повернення на ринг

Вчора 22:55 196 0
Іван Редкач готується до нового бою
Редкач анонсував повернення на ринг
Фото - gettyimages
#Іван Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) анонсував повернення в ринг.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

Актуально: Редкач опублікував фото з росіянином Біволом

"Я дуже радий оголосити, що незабаром повернуся, мої тренери допоможуть мені повернутися на вершину", - написав Редкач.

Редкач останній бій провів у квітні 2021-го, тоді він технічним нокаутом програв Реджису Прогрейсу.

Раніше Долгополов принизив Редкача за фото з росіянином

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Публикация от Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

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