Редкач анонсував повернення на ринг

Джерело - Чемпіон.
Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) анонсував повернення в ринг.
Про це розповів сам боксер в Instagram.
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"Я дуже радий оголосити, що незабаром повернуся, мої тренери допоможуть мені повернутися на вершину", - написав Редкач.
Редкач останній бій провів у квітні 2021-го, тоді він технічним нокаутом програв Реджису Прогрейсу.
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