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Редкач опублікував фото з росіянином Біволом

Сьогодні 13:50 89 0
Потрібно розділяти спорт та політику, - написав українець
Редкач опублікував фото з росіянином Біволом
#Бівол, #Іван Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) опублікував спільне фото з російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (20-0, 11 КО).

Відповідний пост з'явився у нього в Твіттері.

"Потрібно розділяти спорт та політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, але для мене спорт залишається поза політикою".

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"Оскільки старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потім і кров'ю – жоден політик так не трудяться за рахунку держбюджету у своїх кишенях. Не треба плутати лазню з вахтою", - написав Редкач.

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