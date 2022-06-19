Редкач опублікував фото з росіянином Біволом

Джерело - Чемпіон.
Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) опублікував спільне фото з російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (20-0, 11 КО).
Відповідний пост з'явився у нього в Твіттері.
"Потрібно розділяти спорт та політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, але для мене спорт залишається поза політикою".
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"Оскільки старанно трудяться спортсмени, а в даному випадку потім і кров'ю – жоден політик так не трудяться за рахунку держбюджету у своїх кишенях. Не треба плутати лазню з вахтою", - написав Редкач.