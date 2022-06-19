Редкач опублікував фото з росіянином Біволом

Потрібно розділяти спорт та політику, - написав українець

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) опублікував спільне фото з російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (20-0, 11 КО).

Відповідний пост з'явився у нього в Твіттері.

"Потрібно розділяти спорт та політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, але для мене спорт залишається поза політикою".

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