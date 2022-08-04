У липні суперники не змогли провести поєдинок

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) та британець Джо Джойс (13-0, 12 КО) проведуть бій 24 вересня у Великій Британії.

Про це повідомляє Boxingscene.

Цей бій мав відбутися 2 липня, але Паркер знявся з поєдинку через народження дитини у його тренера.

У своєму останньому бою Джойс здобув 13-ту дострокову перемогу на професійному рингу, зупинивши німця Крістіана Хаммера в четвертому раунді. У поєдинку з Хаммером Джо захистив пояси WBO International та WBC Silver у суперважкій вазі.

Раніше була інформація, що Джойс може провести бій з колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (42-2, 41 КО).

Паркер з травня минулого року провів два бої з Дереком Чісорою, в обох випадках перемігши за підсумками 12 раундів.

Новозеландець володів чемпіонським поясом WBO у хевівейті у 2016-18 роках, програвши його Ентоні Джошуа у березні 2018 року.

Раніше Паркер підписав угоду з промоутерською компанією BOXXER.