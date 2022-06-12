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Паркер підписав угоду з промоутерською компанією BOXXER

Сьогодні 20:25 153 0
Про підписання угоди повідомив Sky Sports
Паркер підписав угоду з промоутерською компанією BOXXER
#Джозеф Паркер

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) прокоментував підписання довгострокового контракту з промоутерською компанією BOXXER.

Про це заявив сам боксер.

"Підписуючи контракт з Беном Шаломом та BOXXER, я з нетерпінням чекаю наступного етапу моєї кар’єри, де я стану дворазовим чемпіоном світу на Sky Sports, найкращій телевізійній платформі у спорті.

У минулому у мене були чудові стосунки зі Sky Sports, багато грандіозних боїв проти провідних британських надважковаговиків - я буду битися з будь-ким, хто буде переді мною", - сказав Паркер.

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