Паркер підписав угоду з промоутерською компанією BOXXER

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) прокоментував підписання довгострокового контракту з промоутерською компанією BOXXER.

Про це заявив сам боксер.

"Підписуючи контракт з Беном Шаломом та BOXXER, я з нетерпінням чекаю наступного етапу моєї кар’єри, де я стану дворазовим чемпіоном світу на Sky Sports, найкращій телевізійній платформі у спорті.

У минулому у мене були чудові стосунки зі Sky Sports, багато грандіозних боїв проти провідних британських надважковаговиків - я буду битися з будь-ким, хто буде переді мною", - сказав Паркер.