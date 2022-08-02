Стівенсон хоче провести поєдинок із Ломаченком

Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу за версіями WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон готовий на початку 2023 року провести бій проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.
Про це розповів сам боксер.
"У Ломаченка досить велике ім'я, тож ми можемо провести бій. Він є відомим боксером, входив до списків найкращих і за це його варто поважати. Думаю, ми можемо провести двобій наступного року.
Щоправда, ми зараз у різних категоріях – я у 130 фунтах, а він – у 135. Мені здається, 130 – більш природна вага для Ломаченка. Ми з ним одних габаритів", - сказав Стівенсон.