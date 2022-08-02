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Стівенсон хоче провести поєдинок із Ломаченком

Сьогодні 20:39 195 0
Бій може відбутися у 2023 році
Стівенсон хоче провести поєдинок із Ломаченком
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон готовий на початку 2023 року провести бій проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

Про це розповів сам боксер.

"У Ломаченка досить велике ім'я, тож ми можемо провести бій. Він є відомим боксером, входив до списків найкращих і за це його варто поважати. Думаю, ми можемо провести двобій наступного року.

Щоправда, ми зараз у різних категоріях – я у 130 фунтах, а він – у 135. Мені здається, 130 – більш природна вага для Ломаченка. Ми з ним одних габаритів", - сказав Стівенсон.

Раніше визначилась дата наступного бою Ломаченка.

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