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Тренер Ф’юрі: Буде чудово, якщо Тайсон проведе бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 18:54 186 0
Тренер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі поділився подальшими планами британця.
Тренер Ф’юрі: Буде чудово, якщо Тайсон проведе бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) може провести бій з переможцем реваншу Усик – Джошуа.

Про це розповів тренер британця Шугар Стюард

"Буде чудово, якщо Ф’юрі поб’ється з переможцем реваншу Усик - Джошуа, але зараз він на пенсії.

Це тільки думка інших про те, пішов він чи ні. І те, що ти на пенсії, не означає, що тобі потрібно одразу відмовлятися від титулу.

Наскільки я розумію, WBC дав Тайсону час подумати про відхід. Що із цим не так?

Я вірю, якщо деякі люди хочуть піти з роботи, то роботодавець дає їм час подумати", - сказав Стюард.

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. Усе найцікавіше про бій читайте ТУТ;

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