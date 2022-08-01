Тренер Ф’юрі: Буде чудово, якщо Тайсон проведе бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) може провести бій з переможцем реваншу Усик – Джошуа.
Про це розповів тренер британця Шугар Стюард
"Буде чудово, якщо Ф’юрі поб’ється з переможцем реваншу Усик - Джошуа, але зараз він на пенсії.
Це тільки думка інших про те, пішов він чи ні. І те, що ти на пенсії, не означає, що тобі потрібно одразу відмовлятися від титулу.
Наскільки я розумію, WBC дав Тайсону час подумати про відхід. Що із цим не так?
Я вірю, якщо деякі люди хочуть піти з роботи, то роботодавець дає їм час подумати", - сказав Стюард.
Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. Усе найцікавіше про бій читайте ТУТ;