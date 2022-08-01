Тренер Ф’юрі: Буде чудово, якщо Тайсон проведе бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) може провести бій з переможцем реваншу Усик – Джошуа.

Про це розповів тренер британця Шугар Стюард

"Буде чудово, якщо Ф’юрі поб’ється з переможцем реваншу Усик - Джошуа, але зараз він на пенсії.

Це тільки думка інших про те, пішов він чи ні. І те, що ти на пенсії, не означає, що тобі потрібно одразу відмовлятися від титулу.

Наскільки я розумію, WBC дав Тайсону час подумати про відхід. Що із цим не так?

Я вірю, якщо деякі люди хочуть піти з роботи, то роботодавець дає їм час подумати", - сказав Стюард.