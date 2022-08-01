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Ексчемпіон світу дав пораду Джошуа перед боєм з Усиком

Сьогодні 18:27 332 0
Ворд поділився думками щодо підготовки Ентоні Джошуа до бою з Олександром Усиком
Ексчемпіон світу дав пораду Джошуа перед боєм з Усиком
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - boxingscene.com.

Британському боксеру Ентоні Джошуа не варто нарощувати м'язову масу перед поєдинком реваншу проти володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика.

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд у коментарі Boxing Scene.

"Останні шість чи сім років я намагався сказати Джошуа, щоб він перестав нарощувати м'язову масу. Тоді він відчує себе швидшим і захоче завдавати більше ударів.

У такому разі ви не потрапите в ситуацію, коли кров наповнить ваші м'язи посеред бою, після чого він не завдасть удару.

Звичайно, це важко йому зробити, бо він завжди був таким. До того ж, ми не знаємо, де він знаходиться психологічно та стилістично, а також, що він робить у своєму таборі, скидає чи набирає масу. Зараз більше запитань, аніж відповідей", - відзначив Ворд.

  • Реванш відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. Усе найцікавіше про бій читайте ТУТ;
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