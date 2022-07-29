Кличко: Це не війна, а геноцид

Росія розпочала війну проти України лише заради того, щоб захопити її територію.

Про це розповів колишній чемпіон світу в надважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко.

"росії потрібна українська територія. Але їм не потрібна популяція. Вони хочуть вбити всіх. Росіяни хочуть окупувати територію України та вбити всіх людей.

Я ніколи не забуду фотографії із Бучі. Там застрелили жінку похилого віку, бабусю, якій було більше 70 років. Просто одне пояснення – це не війна, а геноцид", - сказав Кличко.