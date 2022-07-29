Промоутер готує для Джошуа ще один бій у грудні

Колишній чемпіон в надважкій вазі Ентоні Джошуа розраховує провести ще один бій цього року після реваншу з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Серед проблем з якими ми зіткнулися з Ей Джеєм - це активність. Багато в чому це пов'язано з коронавірусом, і з тим, що він б’ється тільки двічі на рік.

Найбільше він хоче активності, і я впевнений, що у Джошуа буде ще один бій у грудні", - розповів Гірн.