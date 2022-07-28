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Гірн: Чісора хоче бій з Вайлдером

Вчора 22:55 168 0
Гірн: Чісора хоче бій з Вайлдером
#Едді Гірн, #Дерек Чісора, #Деонтей Вайлдер

Джерело - iFL TV.

Промоутер боксера надважкої ваги Дерека Чісори (33-12, 23 КО) Едді Гірн хоче організувати своєму клієнту бій з Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Мені подобається ідея цього бою. Він був би дуже небезпечним. Дерек може здобути перемогу, але водночас може опинитися в брутальному нокауті.

Вайлдер битиметься з кимось із ТОП-15 рейтингу. То чому б йому не зустрітися з хлопцем, який щойно побив Кубрата Пулєва? Дерек хоче цей бій, він хоче найбільший бій із можливих.

Ділліан Вайт проти Вайлдера - теж великий бій. Ми можемо провести його у багатьох країнах. У нас є кілька потужних варіантів для Ділліана по всьому світу", - сказав Гірн.

Раніше Чісора виграв в реванші у болгарина Кубрата Пулєва.

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