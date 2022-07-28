Руїс: Усик переможе Джошуа, якщо не повторить мої помилки

Український боксер Олександр Усик здатний перемогти у реванші з британця Ентоні Джошуа.

Про це заявив боксер Енді Руїс

"Якщо Усик не повторить мої помилки, то він, швидше за все, знову переможе Джошуа. А я гадаю, що він не повторить ці помилки. Усик знаходиться на ТОП-рівні, об'єднав титули у крузервейті і вже став чемпіоном серед суперваговиків.

У Джошуа є шанси, побачимо, що приготував його новий тренер. Але з Усиком, звичайно, дуже важко битися", - сказав Руїс.