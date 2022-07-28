Руїс: Усик переможе Джошуа, якщо не повторить мої помилки

Джерело - Boxingnews 24.
Український боксер Олександр Усик здатний перемогти у реванші з британця Ентоні Джошуа.
Про це заявив боксер Енді Руїс
"Якщо Усик не повторить мої помилки, то він, швидше за все, знову переможе Джошуа. А я гадаю, що він не повторить ці помилки. Усик знаходиться на ТОП-рівні, об'єднав титули у крузервейті і вже став чемпіоном серед суперваговиків.
У Джошуа є шанси, побачимо, що приготував його новий тренер. Але з Усиком, звичайно, дуже важко битися", - сказав Руїс.
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