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Джошуа викине чемпіонські пояси, якщо переможе Усика у реванші

Сьогодні 18:25 263 0
Британець хоче здобути повагу від фанатів боксу
Джошуа викине чемпіонські пояси, якщо переможе Усика у реванші
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Boxingnews24.

Суперважковаговик Ентоні Джошуа серйозно налаштований на те, щоб повернути пояси у бою-реванші з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком.

Про це заявив сам британський боксер.

"Великий Ентоні Джошуа переможе і стане триразовим чемпіоном світу. Я викину ці пояси, адже ви повинні навчитися поважати мене як особистість. Процитуйте це. Я не хочу, щоб мене поважали через пояси. Я хочу, щоб мене поважали через людину, яку ви бачите", - заявив Джошуа.

Нагадаємо, реванш Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome.

Раніше тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика.

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