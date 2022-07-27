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Ф'юрі хоче провести виставковий бій з актором

Сьогодні 17:11 239 0
Британець може розважити публіку поєдинком із Горою
Ф'юрі хоче провести виставковий бій з актором
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) може провести виставковий поєдинок з відомим ісландським пауерліфтером Хафтором Тором Б'єрнссоном, який знімався в ролі Гори у популярному серіалі Гра престолів.

Про це заявив сам боксер.

"Було б круто вийти на ринг перед 70 тисячами фанатів і показати йому, що таке бокс, змусити його промахуватись, а потім нокаутувати.

Зараз ми ведемо переговори з його командою, і я безумовно зацікавлений цією ідеєю", - зазначив Ф'юрі.

Раніше Тайсон Ф’юрі заявив, що не надто стурбований реваншем Усика та Джошуа.

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