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Ф’юрі: Я не надто стурбований реваншем Усика та Джошуа

Сьогодні 21:51 351 0
Чемпіон WBC розповів про майбутній бій Усик - Джошуа
Ф’юрі: Я не надто стурбований реваншем Усика та Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - The Telegraph.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не думає про реванш Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це він розповів порталу The Telegraph.

"Я не надто стурбований реваншем Усика та Джошуа в Саудівській Аравії наступного місяця. Хто б з них не переміг, я вже досяг усього, чого хотів як професійний боксер. Я непереможений і виграв всі пояси. Є багато інших речей, якими можна займатися", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф’юрі веде переговори про поєдинок з Бйорнссоном.

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