Ф’юрі: Я не надто стурбований реваншем Усика та Джошуа

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не думає про реванш Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це він розповів порталу The Telegraph.

"Я не надто стурбований реваншем Усика та Джошуа в Саудівській Аравії наступного місяця. Хто б з них не переміг, я вже досяг усього, чого хотів як професійний боксер. Я непереможений і виграв всі пояси. Є багато інших речей, якими можна займатися", - сказав Ф’юрі.