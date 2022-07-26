Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може провести бій з ісландським стронгменом Гафтором Бйорнссоном (2-0-2, 1 КО).

Про це він розповів порталу The Telegraph.

"Це було б весело. Було б чудово виступити перед, скажімо, 70 тисячами вболівальників і показати йому, що таке бокс, змусити його промахнутися і нокаутувати його. Зараз ми спілкуємося з його командою, і це, безумовно, те, що я мене цікавить", - сказав Ф’юрі.