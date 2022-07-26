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Ф’юрі веде переговори про поєдинок з Бйорнссоном

Сьогодні 19:38 282 0
Чемпіон WBC може провести бій з стронгменом
Ф’юрі веде переговори про поєдинок з Бйорнссоном
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - The Telegraph.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може провести бій з ісландським стронгменом Гафтором Бйорнссоном (2-0-2, 1 КО).

Про це він розповів порталу The Telegraph.

"Це було б весело. Було б чудово виступити перед, скажімо, 70 тисячами вболівальників і показати йому, що таке бокс, змусити його промахнутися і нокаутувати його. Зараз ми спілкуємося з його командою, і це, безумовно, те, що я мене цікавить", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Усик перехопив спаринг-партнера Ф'юрі.

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