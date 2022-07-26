Руїс: Усик - незручний лівша

Енді Руїс прокоментував реванш Усик - Джошуа

Майбутній бій між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може скластися в будь-який бік.

Про це розповів колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 КО).

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"Думаю, що Усик не зробить те саме, що зробив я (Руїс програв у реванші з Джошуа - прим.). Я впевнений у цьому, тому що він був на вершині у першій важкій вазі, став там абсолютним чемпіоном. Цей поєдинок може скластися в будь-який бік. Я знаю, що в Ентоні Джошуа новий тренер – Роберт Гарсія. Він намагається показати йому мексиканський стиль, щоб Ентоні був агресивним, викидав багато ударів, першим йшов на Усика. Але Олександр – незручний лівша. Я й сам вибрав у суперники лівшу на той випадок, якщо нам доведеться битися з Усиком. Це трохи складно, але ми адаптуємось", - сказав Руїс.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Раніше тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика.