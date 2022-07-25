Джерело - Onet Sport.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) повернеться в Україну після реваншу з Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Думаю, якщо не 21 серпня, то 22 серпня він буде вдома. Сам Усик кілька разів згадував, що вже скучив за батьківщиною".

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"Він повернеться в Україну і знову виконуватиме те, що ми називаємо обов’язком перед своєю країною, мотивуватиме співвітчизників. У мене немає жодних сумнівів щодо цього", - сказав Красюк.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, розпочався продаж квитків на реванш Усик - Джошуа.