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Красюк розповів, коли Усик повернеться в Україну

Сьогодні 18:35 322 0
Красюк розповів, коли Усик повернеться в Україну
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Onet Sport.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) повернеться в Україну після реваншу з Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Думаю, якщо не 21 серпня, то 22 серпня він буде вдома. Сам Усик кілька разів згадував, що вже скучив за батьківщиною".

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"Він повернеться в Україну і знову виконуватиме те, що ми називаємо обов’язком перед своєю країною, мотивуватиме співвітчизників. У мене немає жодних сумнівів щодо цього", - сказав Красюк.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, розпочався продаж квитків на реванш Усик - Джошуа.

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