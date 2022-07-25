Лопес: Я виграв бій проти Камбососа

Колишній абсолютний чемпіон світу не жалкує про поразку Камбососу

Джерело - Boxing News 24.

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) не жалкує про бій проти Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Рішення побитися з Камбососом - найкращий вибір, який я робив у своєму житті. Добре, що я мало не помер. Мені це було необхідно, щоб зрозуміти, наскільки люди похмурі та погані. Хай там як, але я виграв цей бій. Рефері думав так само, він підняв мою руку, перш ніж оголосили ім’я Камбососа. Як боєць ти маєш побити чемпіона, він зробив недостатньо для цього".

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"Я єдина людина, яка перемогла мене, ось і все. Це мій спорт. У мене є те, чого не мають інші бійці – це віра в себе. Бог благословив мене на повернення, щоб я робив те, що в мене виходить найкраще", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Лопес кинув виклик Девісу.