Головне
Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли
Сьогодні 10:07 3195
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:45 1232
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:53 1829
Арсенал планував трансфер Зінченка ще 6 місяців тому
Сьогодні 10:57 503
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
Сьогодні 10:38 21279
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50
Сьогодні 10:15 228820
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:54 451
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 08:33 29189
Бех-Романчук посіла 8 місце на чемпіонаті світу в стрибках у довжину, Міхамбо захистила титул
Сьогодні 05:25 1676
Нігерійка Амусан встановила світовий рекорд у бігу на 100 м з бар'єрами
Сьогодні 04:26 449
Прямі трансляції

Лопес: Я виграв бій проти Камбососа

Сьогодні 17:36 310 0
Колишній абсолютний чемпіон світу не жалкує про поразку Камбососу
Лопес: Я виграв бій проти Камбососа
#Джордж Камбосос, #Теофімо Лопес

Джерело - Boxing News 24.

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) не жалкує про бій проти Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).

Про це він розповів порталу Boxing News 24.

"Рішення побитися з Камбососом - найкращий вибір, який я робив у своєму житті. Добре, що я мало не помер. Мені це було необхідно, щоб зрозуміти, наскільки люди похмурі та погані. Хай там як, але я виграв цей бій. Рефері думав так само, він підняв мою руку, перш ніж оголосили ім’я Камбососа. Як боєць ти маєш побити чемпіона, він зробив недостатньо для цього".

  АктуальноВизначився наступний суперник Лопеса

"Я єдина людина, яка перемогла мене, ось і все. Це мій спорт. У мене є те, чого не мають інші бійці – це віра в себе. Бог благословив мене на повернення, щоб я робив те, що в мене виходить найкраще", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Лопес кинув виклик Девісу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна легенд з Срною та Шовковським перемогла збірну шоубізнесу Збірна легенд з Срною та Шовковським перемогла збірну шоубізнесу 4462
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України 21279
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 228820
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 29189
Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли Україна - 31 у медальному заліку ЧС-2022, американці впевнено перемогли 3195
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3588
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4913
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19485
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24056
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 95535
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15903
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6026 7