Джервонта Девіс (27-0, 25 КО) поступався Роландо Ромеро (14-1, 12 КО) у поєдинку за титул регулярного чемпіона WBA у легкій вазі до нокауту.

Про це заявив колишній чемпіон світу Теофімо Лопес (16-1, 12 КО).

"Чудовий бій. Ромеро вигравав його до того удару.

З ким повинен Джервонта битися далі? З ким хоче. Хай перевірить мене, давай. Йому треба піднятися до мене у першу напівсередню.

Роландо показував феноменальну роботу до нокауту. Схоже, він захопленим трохи більше, ніж потрібно. Він просто занадто високо підняв підборіддя в той момент. Думаю, рефері повинен був дати Ромеро шанс повернутися в бій.

На момент зупинки поєдинку Роландо вів у моїх записках, я не віддав жодного раунду Джервонті", - сказав Лопес.