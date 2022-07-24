Промоутер українця розповів про можливий бій Ф'юрі - Усик

Джерело - Onet Sport.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не прийняв пропозицію провести бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

"Обставини склалися так, що Ф’юрі не прийняв цей бій. Він не прийняв його, хоча практично всі сторони погодилися - включно з Джошуа та Ділліаном Вайтом, який був обов’язковим претендентом на WBC. Тайсон вирішив битися з Вайтом і вийшов переможцем, перш ніж піти, чекаючи, поки Усик виграє реванш проти Джошуа".

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"Саудівська Аравія розглядала організацію цього бою, тому що політика країни полягає в тому, щоб найбільші, найбільш значущі та історичні спортивні події проходили саме там. Хто знає, може, пізніший поєдинок за беззаперечне звання чемпіона світу у важкій вазі теж відбудеться там?" - сказав Красюк.

Нагадаємо, розпочався продаж квитків на реванш Усик - Джошуа.