Руїс: Джошуа може перемогти Усика

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) одним ударом може змінити бій-реванш проти Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс.

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"Я думаю, що Джошуа здатний перемогти. У суперважкому дивізіоні все може статися. Один удар все змінює. Ми знаємо, що Джошуа може підніматися після поразок, може перемагати після невдач.

Але Усик, звісно, ​​серйозний суперник. Вправний, проводить багато комбінацій", - сказав Руїс.