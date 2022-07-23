Руїс: Джошуа може перемогти Усика

Джерело - Чемпіон.
Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) одним ударом може змінити бій-реванш проти Олександра Усика (19-0, 13 КО).
Про це розповів ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс.
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"Я думаю, що Джошуа здатний перемогти. У суперважкому дивізіоні все може статися. Один удар все змінює. Ми знаємо, що Джошуа може підніматися після поразок, може перемагати після невдач.
Але Усик, звісно, серйозний суперник. Вправний, проводить багато комбінацій", - сказав Руїс.
Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.
Раніше тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика.