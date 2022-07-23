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Руїс: Джошуа може перемогти Усика

Вчора 23:55 322 0
Енді Руїс прокоментував реванш Усик - Джошуа
Руїс: Джошуа може перемогти Усика
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Енді Руїс

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) одним ударом може змінити бій-реванш проти Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

"Я думаю, що Джошуа здатний перемогти. У суперважкому дивізіоні все може статися. Один удар все змінює. Ми знаємо, що Джошуа може підніматися після поразок, може перемагати після невдач.

Але Усик, звісно, ​​серйозний суперник. Вправний, проводить багато комбінацій", - сказав Руїс.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

Раніше тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика.

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