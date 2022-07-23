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Як відомі колаборанти бажають зберегти свій вплив в Україні

Сьогодні 12:08 187 0
Як відомі колаборанти бажають зберегти свій вплив в Україні

Джерело - Чемпіон.

Боксерська спільнота нашої країни опублікувала відкритий лист, в якому розповіла про проблематику, пов’язану з діями експрезидента ФБУ продивуса 

Колаборант і рашист, колишній президент ФБУ продивус та дезертир майман намагаються будь-якими шляхами повернути українську національну Федерацію боксу, щоби легалізуватися в Україні та намагатися продовжувати зсередини нашої держави здійснювати свою проросійську діяльність. Але це неможливо, бо законно обраним президентом ФБУ є Кирило Шевченко, його легітимність визнали Мінюст, Міністерство спорту та НОК! Нагадуємо, що Кирила було одноголосно обрано 22 лютого 2022 року. 

 Продивус і компанія, які відомі своїми проросійським поглядами, замовляють фейкові статті та роблять спробу підкупу працівників служб.  При цьому з самого початку війни продиус знаходиться  в Іспанії.  А всі представники обласних Федерацій, які підтримали Шевченка, перебувають в Україні, воюючи проти агресора!

Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи

 Всі ми знаємо і пам'ятаємо, братання та привітання продивуса та умара уремльова, який є родичем голови служби охорони путіна. Причому кремльов, продивус та майман це роблять відкрито, не соромлячись, у той час, як гинуть наші українські воїни та мирні громадяни!!

Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні

 Ці люди, які, вірогідно, є агентами ФСБ продовжують спільно подорожувати світом, розробляючи свої  плани щодо знищення нашої країни! Ми не розуміємо, хто ж із високопосадовців нашої країни досі з ними пов'язаний і підтримує цих агентів ФСБ в Україні?

Ми наполягаємо, щоб всі відповідні служби зайнялися знищенням цієї ДРГ та допомогли нашої країні у перемозі над російськими загарбниками

Сподіваємося, що з цими попитьками буде покінчено раз і назавжди!  

Слава Україні!

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