Місце проведення - Prudential Center у Ньюарку

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном (18-0, 9 КО) та Робсоном Консейсао (17-1, 8 КО) відбудеться 23 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Top Rank Boxing.

Бій відбудеться на вечорі Top Rank у Ньюарку.

Раніше промоутер Боб Арум заявив, що бій українця Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) та американця Шакура Стівенсона реально організувати у 2023 році.