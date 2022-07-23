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Стала відома дата бою Стівенсон - Консейсао

Сьогодні 12:55 99 0
Місце проведення - Prudential Center у Ньюарку
Стала відома дата бою Стівенсон - Консейсао
#Шакур Стівенсон

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном (18-0, 9 КО) та Робсоном Консейсао (17-1, 8 КО) відбудеться 23 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Top Rank Boxing. 

Бій відбудеться на вечорі Top Rank у Ньюарку.

Раніше промоутер Боб Арум заявив, що бій українця Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) та американця Шакура Стівенсона реально організувати у 2023 році.

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