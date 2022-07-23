Джерело - Чемпіон.
Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном (18-0, 9 КО) та Робсоном Консейсао (17-1, 8 КО) відбудеться 23 вересня.
Про це повідомляє пресслужба Top Rank Boxing.
Бій відбудеться на вечорі Top Rank у Ньюарку.
𝟗.𝟐𝟑.𝟐𝟐 | 𝐍𝐄𝐖𝐀𝐑𝐊— Top Rank Boxing (@trboxing) July 22, 2022
👑 @ShakurStevenson x @RobsonR60 🥇 pic.twitter.com/fWtypoN3VB
Раніше промоутер Боб Арум заявив, що бій українця Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) та американця Шакура Стівенсона реально організувати у 2023 році.