Гарсія: Люди хочуть, щоб я бився з Девісом

Американський боксер Раян Гарсія (23-0, 19 KO) хоче провести наступний поєдинок проти чемпіона WBA (Regular) у легкій вазі Джервонти Девіса (27-0, 25 KO).

Про це заявив сам боксер.

“Справа не стільки в Танку, як у людях. Я б побився з Хейні, якби їм був потрібен цей бій. Але півгодини після мого останнього бою люди скандували: “Ми хочемо Танка”.

Я це залишу на розсуд моєї команди. Де є воля, там і спосіб. Моя спробує дати людям те, чого вони хочуть”, - сказав Гарсія.