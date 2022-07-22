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Гарсія: Люди хочуть, щоб я бився з Девісом

Сьогодні 13:55 82 0
Боксер - про бажаного суперника у наступному бою
Гарсія: Люди хочуть, щоб я бився з Девісом
Фото Getty Images
#Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - Boxingscene.

Американський боксер Раян Гарсія (23-0, 19 KO) хоче провести наступний поєдинок проти чемпіона WBA (Regular) у легкій вазі Джервонти Девіса (27-0, 25 KO).

Про це заявив сам боксер.

“Справа не стільки в Танку, як у людях. Я б побився з Хейні, якби їм був потрібен цей бій. Але півгодини після мого останнього бою люди скандували: “Ми хочемо Танка”.

Я це залишу на розсуд моєї команди. Де є воля, там і спосіб. Моя спробує дати людям те, чого вони хочуть”, - сказав Гарсія.

Нагадаємо, що нещодавно Раян Гарсія вже кидав виклик Джервонті Девісу

В останньому бою Гарсія достроково переміг Хав’єра Фортуну. Бій був зупинений у шостому раунді після чергового нокдауну у виконанні Раяна.

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