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Ф'юрі: Бій з Джошуа має бути безплатним

Вчора 23:54 252 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Ф'юрі: Бій з Джошуа має бути безплатним
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) готовий битися з колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) безплатно.

Про це розповів сам боксер.

"Це підтвердження того, що я сказав про поєдинок проти Ентоні Джошуа в Англії. Ось як влаштовують бої, підпишу контракт сьогодні.

Бій має бути безплатним: безплатний показ на телебаченні та всі квитки будуть безплатними.

Ніхто не заробить грошей, якщо цей історичний бій для Британії відбудеться. Є умови, і я їх диктую. Погоджуйтесь чи залиште це.

М'яч на вашому боці, хлопці, погоджуйтесь або киньте це. У будь-якому випадку мені начхати. Це моя пропозиція.

Мир вам", – сказав Ф'юрі.

Раніше тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика.

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