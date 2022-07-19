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Усик з Маліновським та Зінченком запустили серію благодійних аукціонів

Сьогодні 19:58 352 0
Мета акції - зібрати 2 млн гривень
Усик з Маліновським та Зінченком запустили серію благодійних аукціонів
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Руслан Маліновський, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик, разом з футболістами Олександром Зінченком та Русланом Маліновським, запустив серію благодійних аукціонів.

Про це боксер повідомив в Instagram.

Актуально: Зозуля: В Усика були неоднозначні ситуації з цими батюшками, але він допомагав ЗСУ

Мета акції  - зібрати 2 мільйони гривень на 1000 місячних наборів продуктів для українців, які постраждали від війни. 

"Лише за останні декілька днів нам надійшло понад тисячу заявок на допомогу із різних куточків України. Тому ми вирішили запустити серію благодійних аукціонів з українськими спортсменами, іншими відомими людьми", - написав Усик.

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Публикация от USYK FOUNDATION (@usyk.foundation)

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