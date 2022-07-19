Усик з Маліновським та Зінченком запустили серію благодійних аукціонів

Мета акції - зібрати 2 млн гривень

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик, разом з футболістами Олександром Зінченком та Русланом Маліновським, запустив серію благодійних аукціонів.

Про це боксер повідомив в Instagram.

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Мета акції - зібрати 2 мільйони гривень на 1000 місячних наборів продуктів для українців, які постраждали від війни.

"Лише за останні декілька днів нам надійшло понад тисячу заявок на допомогу із різних куточків України. Тому ми вирішили запустити серію благодійних аукціонів з українськими спортсменами, іншими відомими людьми", - написав Усик.