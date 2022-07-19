Зозуля: В Усика були неоднозначні ситуації з цими батюшками, але він допомагав ЗСУ

Чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO Олександр Усик допомагав ЗСУ ще з 2014 року.

Про це розповів український футболіст-волонтер Роман Зозуля у коментарі Трибуна.

"2014-2015 рік - Усик їде через Дніпро в АТО і набирає мене. Якщо б у нього було інше бачення, було б щось інше всередині, то я не думаю, що він би їздив в АТО на передок і віз би допомогу хлопцям на нульові позиції. Він дуже добре спілкується з львівськими прикордонниками. Навряд, вони би спілкувались з тим, хто за "русский мир.

Якщо не помиляюсь, в першому інтерв’ю, коли у нього спитали, чий Крим, він сказав, що український. Він почав злитися на ці запитання. Я також не розумію. У нього питали, чий Крим, а багатьом футболістам та тренерам навіть не задавали це питання. Я не чув, щоб у збірній України хтось раніше казав, як зараз, що у нас війна. Так, у нього були неоднозначні ситуації з цими батюшками. Це його бачення. Але Усик допомагав військовим, їздив на передок. Тому ми й дружили, бо я знав, що у нього всередині", - розповів Зозуля.